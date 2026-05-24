Рятувальники понад 15 годин ліквідовували наслідки атаки РФ

Рятувальники ДСНС понад 15 годин ліквідовували пожежі після масованої комбінованої атаки РФ по Україні. У Києві кількість постраждалих перевищила 80 людей, а в Національному музеї “Чорнобиль” безповоротно втрачено близько 40% експонатів.

Про це повідомили у МВС України.

У міністерстві зазначили, що демонтаж небезпечних конструкцій після обстрілів триває досі.

За даними МВС, лише у Києві після атаки до медиків звернулися понад 80 людей, серед яких троє дітей. Поліція столиці вже отримала понад 540 заяв про пошкоджене майно.

У МВС заявили, що під час атаки Росія намагалася знищити не лише життя людей, а й історичну пам’ять.

«Близько 40% музейних предметів з експозиції Національного музею “Чорнобиль” безповоротно втрачені», — повідомили у відомстві.

Після удару рятувальники та працівники музею почали евакуацію експонатів. Зокрема, вдалося врятувати предмети з фондосховищ, картину Марії Примаченко та прапор України, який був встановлений на Чорнобильській АЕС після деокупації у 2022 році.

У МВС також подякували рятувальникам, поліцейським, нацгвардійцям, медикам, комунальникам та волонтерам, які допомагали ліквідовувати наслідки атаки.

«У моменти терору українці вкотре демонструють всьому світу свою єдність та силу», — наголосили у міністерстві.