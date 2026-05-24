Зеленський повідомив про руйнування музею Чорнобиля

Президент Володимир Зеленський заявив, що внаслідок масованої російської атаки на Київ був фактично зруйнований музей Чорнобиля, а також пошкоджені Національний художній музей та будинок, де розташовувався офіс німецької телекомпанії ARD.

За словами президента, станом на зараз у столиці відомо про 69 постраждалих. Двоє людей загинули.

«Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких», — заявив Зеленський.

Наслідки ударів по Києву / Фото: Офіс президента, ДСНС

Президент повідомив, що вже провів розмови з президентом Франції та прем’єр-міністром Норвегії. Також сьогодні заплановані нові контакти з міжнародними партнерами України.

«Дякую всім, хто не мовчить про те, що робить Росія. Вони воюють лише проти наших людей, проти нашої пам’яті, історії, проти всього, що формує нормальне людське життя», — наголосив Зеленський.

Він також заявив, що Росія має понести відповідальність за свої дії.

«Важливо, щоб Росія розуміла, що за всі ці злочини вони нестимуть відповідальність», — сказав президент.