Масований удар по Києву: відомо про 34 постраждалих і загиблого

У ніч проти 24 травня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. У різних районах столиці зафіксовані пожежі, руйнування житлових будинків і цивільної інфраструктури, є загиблий та постраждалі.

У ДСНС повідомили, що внаслідок атаки пошкодження та займання сталися одразу в кількох районах Києва. У Дарницькому районі загорілася покрівля двоповерхового гуртожитку на площі близько 150 кв. м, рятувальники евакуйовують мешканців і ліквідовують пожежу.

У Шевченківському районі через обстріл виникла пожежа у школі на другому поверсі площею 300 кв. м. Також у п’ятиповерховому житловому будинку сталося руйнування в межах під’їзду та пожежа з першого по п’ятий поверхи. Зафіксовані влучання у будівлю бізнесцентру та загоряння на території ринку. В одному з дев’ятиповерхових будинків сталося влучання між восьмим і дев’ятим поверхами, де, за попередніми даними, загинула людина. Крім того, пошкоджень зазнала будівля музею Головного управління ДСНС України у Київській області.

Наслідки удару по Києву / Фото: ДСНС, Нацполіція

У Дніпровському районі виникли пожежі у приватному житловому будинку та на території гаражного кооперативу. У Деснянському районі зафіксовані влучання у торговельний центр і будівлю супермаркету, також горіли п’ять гаражних боксів.

У Святошинському районі повідомляється про влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок. У Солом’янському районі сталася пожежа та руйнування конструкцій на рівні 23 поверху 24-поверхового будинку, також уражені складські приміщення у промзоні.

В Оболонському районі, за попередніми даними, горів житловий будинок, а також сталася пожежа у 16-поверховій висотці на рівні 12–13 поверхів і у будівельному гіпермаркеті. У Печерському районі виникла пожежа на 13 поверсі 20-поверхової новобудови та загорілася побутівка поблизу.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що станом на 06:00 кількість постраждалих у столиці зросла до 34, серед них — 15-річний хлопець. 13 людей госпіталізували, троє поранених перебувають у тяжкому стані. Ще вісьмом постраждалим медики надали допомогу на місці.