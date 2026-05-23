У Польщі спалахнув скандал через українського блогера, який заїхав спорткаром до Морського Ока

У Польщі українському блогеру Андрію Гавриліву можуть заборонити в’їзд до країни на п’ять років після того, як він заїхав спорткаром до озера Морське Око в Татранському національному парку. Скандал викликав реакцію прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска та глави МВС Марчина Кервінського.



Про це повідомляють польські медіа.

Скандал виник після того, як Гаврилів опублікував фото свого автомобіля біля Морського Ока — однієї з найвідоміших природних пам’яток Польщі.

Під фото блогер написав, що вони стали “першими людьми в історії”, які дісталися до озера автомобілем.

Морське Око розташоване на території Татранського національного парку, де рух приватного транспорту суворо заборонений.

Польська поліція зупинила блогера на зворотному шляху та оштрафувала його на 100 злотих, а також нарахувала вісім штрафних балів.

Після скандалу Андрій Гаврилів перепросив перед поляками, але заявив, що “це унікальне фото було варте 100 злотих”.

Він також пояснив, що нібито неправильно зрозумів дорожній знак і подумав, що автомобілям не рекомендують їхати через складну гірську дорогу.

Ситуація викликала настільки широкий резонанс, що на неї відреагував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

“Рейд українського водія на дорозі до Морського Ока викликає зрозуміле обурення. Я звернувся до МВСіА з проханням терміново встановити всі деталі цього інциденту та вжити суворих заходів”, — написав Туск у соцмережах.

Пізніше заяву опублікував і міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Кервінський.

“Організатор рейду на Морське Око буде притягнутий до відповідальності. У зв’язку з порушенням громадського порядку за запитом поліції він потрапить до списку небажаних осіб із забороною в’їзду на територію РП на 5 років. Порушення закону завжди зустріне жорстку реакцію”, — написав глава МВС Польщі у соцмережі X.

Морське Око є льодовиковим озером у Татрах біля кордону Польщі та Словаччини. Це одна з найпопулярніших туристичних локацій країни та заповідна територія з особливим природоохоронним режимом.

Польські користувачі соцмереж масово розкритикували блогера, а частина політиків закликала посилити відповідальність за подібні порушення у національних парках.