У Польщі накрили “клуб друзів Кремля”: трьох шпигунів РФ кинули за ґрати

У Польщі затримали трьох громадян країни віком 62, 50 та 48 років, яких підозрюють у роботі на російську розвідку. За версією слідства, компанія займалася всім набором «друзів Путіна»: проросійською пропагандою, дезінформацією, підтримкою війни проти України та підготовкою до можливих диверсій.

Про це повідомляє Польське Радіо.

І тут починається найцікавіше. За даними прокуратури, підозрювані не просто сиділи на кухні й бубонілі про «велич Росії». Вони збирали гроші на обладнання для російських військових і виконували розвідувальні завдання — стежили за розміщенням військ НАТО на території Польщі. Тобто фактично гралися в маленький філіал радянського КДБ, тільки без стилю, без мізків і, схоже, без шансу уникнути в’язниці.

Слідчі також заявляють, що затримані проходили стрілецькі та тактичні тренування. І це вже виглядає не як клуб любителів теорій змови, а як підготовка до цілком реальних диверсій.

Під час допитів усі троє провину не визнали. Класика жанру. Суд у Білостоці відправив їх під арешт на три місяці. Тепер їм загрожує від восьми років ув’язнення до довічного терміну.

Польські спецслужби тим часом нагадують очевидне: після повномасштабного вторгнення Росії в Україну активність російських агентурних мереж у Польщі різко зросла. Москва дуже цікавиться військовою інфраструктурою, логістикою допомоги Україні та силами НАТО. Бо поки російська армія загрузла у війні, Кремль, схоже, вирішив компенсувати це старим добрим шпигунством.