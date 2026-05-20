        На Чернігівщині в уламках російської “Герані” знайшли ракету зі збідненим ураном — СБУ

        Галина Шподарева
        20 Травня 2026 10:38
        Російська ракета зі збідненим ураном на Чернігівщині / Фото: СБУ
        На уламках ударного дрона, яким росіяни атакували Чернігівську область у квітні, виявили підвищення радіаційного фону. У бойовій частині ракети, якою було споряджено БпЛА, містилися елементи зі збідненого урану.

        Про це повідомили у Службі безпеки України.

        Йдеться про уламки ракети Р-60 класу “повітря–повітря”, які виявили поблизу селища Камка після атаки в ніч на 7 квітня.

        У СБУ заявили, що російські війська використовують такі ракети на модифікованих дронах “Герань-2” для ураження українських літаків і гелікоптерів, які перехоплюють БпЛА.

        Під час радіаційної розвідки біля уламків безпілотника та ракети зафіксували рівень гамма-випромінювання 12 мкЗв/год, що перевищує природний радіаційний фон. За результатами досліджень встановлено, що до складу бойової частини входили уражаючі елементи зі збідненого урану, ідентифіковані як Уран-235 та Уран-238.

        Бойову частину ракети привели у безпечний стан і транспортували до місця зберігання радіоактивних відходів. За цим фактом СБУ проводить досудове розслідування за ст. 438 КК України — воєнні злочини.

        “З огляду на токсичність і радіоактивність збідненого урану, закликаємо громадян бути особливо обережними у разі виявлення уламків БпЛА, ракет чи інших боєприпасів. Найбільшу небезпеку становлять пошкоджені або згорілі боєприпаси, оскільки вони можуть виділяти радіоактивний пил, небезпечний для людей і довкілля”, – йдеться в повідомленні.

        Уламки російської “Герані” на Чернігівщині / Фото: СБУ

