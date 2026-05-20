        У Росії після атаки дронів палає один із найбільших НПЗ “Лукойлу”

        Галина Шподарева
        20 Травня 2026 08:38
        Пожежа на НПЗ в Кстово / Фото: Exilenova+
        20 травня у місті Кстово Нижньогородської області РФ після серії вибухів загорівся нафтопереробний завод “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез”.

        Про це повідомляють Telegram-канали Astra та Exilenova+.

        За повідомленнями місцевих жителів, вранці 20 травня у Кстово пролунали вибухи, після чого на території НПЗ виникла пожежа.

        Місцева влада повідомила, що через атаку школярів Кстовського району перевели на дистанційне навчання, а батькам рекомендували не відправляти дітей до дитячих садків.

        OSINT-аналітики встановили, що удар прийшовся по об’єкту в південно-західній частині НПЗ, ймовірно по установці ЕЛОУ-АВТ.

        ЕЛОУ-АВТ є базовою комбінованою установкою первинної переробки нафти, яка використовується для підготовки сировини та розділення її на основні фракції, зокрема бензин, дизельне паливо, керосин і вакуумний газойль.

        Нагадаємо, НПЗ у Кстово вже атакували у квітні 2026 року.

        “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез” є одним із найбільших нафтопереробних заводів РФ. Його потужність первинної переробки нафти становить близько 17 млн тонн на рік.


