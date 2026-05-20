У Росії після атаки дронів палає один із найбільших НПЗ “Лукойлу”

20 травня у місті Кстово Нижньогородської області РФ після серії вибухів загорівся нафтопереробний завод “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез”.

Про це повідомляють Telegram-канали Astra та Exilenova+.

За повідомленнями місцевих жителів, вранці 20 травня у Кстово пролунали вибухи, після чого на території НПЗ виникла пожежа.

Місцева влада повідомила, що через атаку школярів Кстовського району перевели на дистанційне навчання, а батькам рекомендували не відправляти дітей до дитячих садків.

OSINT-аналітики встановили, що удар прийшовся по об’єкту в південно-західній частині НПЗ, ймовірно по установці ЕЛОУ-АВТ.

ЕЛОУ-АВТ є базовою комбінованою установкою первинної переробки нафти, яка використовується для підготовки сировини та розділення її на основні фракції, зокрема бензин, дизельне паливо, керосин і вакуумний газойль.

Нагадаємо, НПЗ у Кстово вже атакували у квітні 2026 року.

“Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез” є одним із найбільших нафтопереробних заводів РФ. Його потужність первинної переробки нафти становить близько 17 млн тонн на рік.