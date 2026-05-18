Посол з особливих доручень МЗС РФ з питань “злочинів київського режиму” Родіон Мирошник заявив, що Київ “активно рухається до ескалації терористичної війни”. За його словами, відповідь “по місцях розташування вбивць і терористів не змусить себе довго чекати”.

Про це Родіон Мирошник написав у Telegram.

За словами Мирошника, за минулу добу на Донеччині постраждали четверо мирних жителів, одна людина загинула.

“Українські нацисти здійснили цілу серію дронових атак по цивільних об’єктах республіки. Безпосередніми цілями були мирні громадяни. Виходячи зі спостережень, можна констатувати, що Київ активно рухається до ескалації терористичної війни, завдаючи навмисних ударів по цивільному населенню та цивільних об’єктах, що не може трактуватися інакше як воєнні злочини”, — додав він.

Як підкреслив посол з особливих доручень МЗС РФ, відповідні дії “по місцях розташування вбивць і терористів не змусять себе довго чекати”.