Єрмак вийшов із СІЗО після збору застави по копійці та сотнями платежів

Уранці 18 травня колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака випустили із СІЗО після внесення повної суми застави. У Вищому антикорупційному суді підтвердили надходження 140 мільйонів гривень.

Відео звільнення Андрія Єрмака із СІЗО публікує Суспільне.

Після внесення застави Єрмак має прибувати до детективів, прокурорів та суду та не виїжджати без їхнього дозволу з Києва, а також повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи. Також підозрюваний у справі “Династії” має утримуватися від спілкування з іншими фігурантами та свідками, здати закордонні паспорти і носити електронний браслет.

За словами Єрмака, він не знає, хто саме вносив за нього заставу, але йому відомо, що це зробили “багато людей”. Також ексочільник ОПУ підтвердив, що перебував у платній камері слідчого ізолятора, за яку заплатив його адвокат.

Раніше “Українська правда” з посиланням на джерела писала, що для внесення застави загалом було здійснено близько 200 платежів. Зібрати вдалося понад 154 мільйони гривень. Кілька людей внесли по одній копійці.