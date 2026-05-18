У США під час авіашоу розбилися два військові літаки

У штаті Айдахо, США, на базі Повітряних сил США “Маунтин-Хоум” під час авіашоу Gunfighter Skies Air Show розбилися два військові літаки.

Про це повідомляє Reuters.

Аварія сталася у неділю, 17 травня. За інформацією Airshow News, два літаки EA-18G Growler впали приблизно за дві милі від авіабази “Маунтин-Хоум”.

Після зіткнення члени обох екіпажів, четверо осіб, катапультувалися й приземлилися.

Представник авіабази повідомив Reuters, що на місці працюють екстрені служби, а обставини інциденту розслідують.

“Екстрені служби працюють на місці, триває розслідування, додаткові деталі повідомлять пізніше”, — заявив представник бази.

Поліція оголосила про скасування авіашоу та закликала людей не їхати в цей район.