        У США під час авіашоу розбилися два військові літаки

        Галина Шподарева
        18 Травня 2026 08:12
        Пожежа після авіакатастрофи в США / Фото: CNN
        У штаті Айдахо, США, на базі Повітряних сил США “Маунтин-Хоум” під час авіашоу Gunfighter Skies Air Show розбилися два військові літаки.

        Про це повідомляє Reuters.

        Аварія сталася у неділю, 17 травня. За інформацією Airshow News, два літаки EA-18G Growler впали приблизно за дві милі від авіабази “Маунтин-Хоум”.

        Після зіткнення члени обох екіпажів, четверо осіб, катапультувалися й приземлилися.

        Представник авіабази повідомив Reuters, що на місці працюють екстрені служби, а обставини інциденту розслідують.

        “Екстрені служби працюють на місці, триває розслідування, додаткові деталі повідомлять пізніше”, — заявив представник бази.

        Поліція оголосила про скасування авіашоу та закликала людей не їхати в цей район.


