        Росіяни гатили по Дніпру дронами та ракетами: серед 18 поранених двоє дітей

        Галина Шподарева
        18 Травня 2026 07:25
        Пошкоджені внаслідок російського обстрілу будинки у Дніпрі / Фото: Дніпропетровська ОВА
        У ніч проти 18 травня російські війська масовано атакували Дніпро дронами та ракетами. Внаслідок ударів поранення дістали 18 людей, серед постраждалих — двоє дітей.

        Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

        Серед постраждалих внаслідок атаки росіян — 10-річний хлопчик і дворічна дівчинка. Діти перебувають на амбулаторному лікуванні.

        З 18 постраждалих вісьмом людям знадобилася госпіталізація. Це чотири жінки та четверо чоловіків. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

        Під час атаки у місті зафіксували влучання по житловому кварталу. У кількох місцях спалахнули пожежі.

        Також сталася пожежа на даху багатоповерхового будинку.

        У Дніпровському районі російські війська влучили по складу піротехнічної продукції, де також виникла пожежа.

        На місцях ударів працюють екстрені служби.

        Наслідки удару по Дніпру 18 травня / Фото: Дніпропетровська ОВА

