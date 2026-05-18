Росіяни гатили по Дніпру дронами та ракетами: серед 18 поранених двоє дітей

У ніч проти 18 травня російські війська масовано атакували Дніпро дронами та ракетами. Внаслідок ударів поранення дістали 18 людей, серед постраждалих — двоє дітей.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Серед постраждалих внаслідок атаки росіян — 10-річний хлопчик і дворічна дівчинка. Діти перебувають на амбулаторному лікуванні.

З 18 постраждалих вісьмом людям знадобилася госпіталізація. Це чотири жінки та четверо чоловіків. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Під час атаки у місті зафіксували влучання по житловому кварталу. У кількох місцях спалахнули пожежі.

Також сталася пожежа на даху багатоповерхового будинку.

У Дніпровському районі російські війська влучили по складу піротехнічної продукції, де також виникла пожежа.

На місцях ударів працюють екстрені служби.