На Сумщині чоловіки знайшли частини БпЛА і завантажили до свого авто — стався смертельний вибух

У Путивльській громаді Сумської області двоє цивільних загинули внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета. Чоловіки знайшли частини безпілотника та завантажили їх до автомобіля, після чого стався вибух.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, трагедія сталася вранці 17 травня.

Унаслідок вибуху загинули чоловіки віком 45 та 47 років.

“Такі знахідки часто можуть становити смертельну небезпеку. У разі виявлення підозрілих або невідомих предметів – не наближайтеся, не торкайтеся та одразу повідомляйте рятувальників або поліцію”, — наголосив Григоров.

Начальник ОВА висловив співчуття рідним і близьким загиблих.