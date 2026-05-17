        На Сумщині чоловіки знайшли частини БпЛА і завантажили до свого авто — стався смертельний вибух

        Сергій Бордовський
        17 Травня 2026 16:03
        На Сумщині двоє чоловіків загинули після вибуху частин безпілотника / Фото: Сумська ОВА

        У Путивльській громаді Сумської області двоє цивільних загинули внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета. Чоловіки знайшли частини безпілотника та завантажили їх до автомобіля, після чого стався вибух.

        Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

        За його словами, трагедія сталася вранці 17 травня.

        Унаслідок вибуху загинули чоловіки віком 45 та 47 років.

        “Такі знахідки часто можуть становити смертельну небезпеку. У разі виявлення підозрілих або невідомих предметів – не наближайтеся, не торкайтеся та одразу повідомляйте рятувальників або поліцію”, — наголосив Григоров.

        Начальник ОВА висловив співчуття рідним і близьким загиблих.


