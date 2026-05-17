        “Війна повертається туди, звідки прийшла”: у Міноборони розкрили цілі ударів у Московському регіоні

        Сергій Бордовський
        17 Травня 2026 13:53
        Міноборони підтвердило масштабну атаку на Москву: під ударом НПЗ і нафтобаза / Фото з соцмереж
        У Міністерстві оборони України підтвердили масштабну атаку на Московський регіон у ніч на 17 травня. У відомстві заявили, що Сили оборони вперше уразили Московський нафтопереробний завод, нафтобазу “Солнечногорская” та кілька виробництв мікроелектроніки.

        У відомстві заявили, що Москва та область “відчули на собі наймасштабнішу атаку за час повномасштабного вторгнення”.

        “Війна повертається туди, звідки прийшла”, — зазначили у Міноборони.

        Також у повідомленні йдеться, що раніше ці об’єкти були захищені “величезною кількістю засобів ППО”, однак під час атаки “сталося щось дивне”.

        Водночас російське Міноборони у новому брифінгу заявило, що російська ППО нібито збила крилату ракету великої дальності “Фламінго” та керовану ракету “Нептун-МД”.

        Крім того, у РФ стверджують, що за добу сили ППО нібито збили 1054 українські безпілотники та вісім керованих авіаційних бомб.


