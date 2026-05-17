У Дніпрі через атаку БпЛА постраждали троє людей, горів приватний будинок

У ніч на 17 травня російські війська атакували Дніпро ударними безпілотниками. У місті сталися пожежі, постраждали троє людей, зокрема 70-річна жінка у важкому стані.

Троє людей постраждали через нічну атаку на Дніпро / Фото: Дніпропетровська ОВА

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Перші повідомлення про атаку з’явилися близько опівночі.

За словами Ганжі, у Дніпрі сталося кілька займань, а жителів закликали залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Пізніше стало відомо, що через атаку постраждала 70-річна жінка. Її госпіталізували у важкому стані.

Також унаслідок удару загорівся приватний будинок.

Вранці начальник ОВА повідомив, що кількість постраждалих зросла до трьох.

До медиків звернулися ще двоє чоловіків віком 50 та 60 років. Їм надали необхідну допомогу, подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно.

За словами Ганжі, цієї ночі підрозділи ПвК “Схід” знищили 56 ворожих ударних БпЛА у різних районах Дніпропетровської області.