РФ атакувала промисловий об’єкт та будинки у Запоріжжі: фото з місця

Увечері 15 травня російські війська завдали повторного удару безпілотниками по Запоріжжю. Під обстрілом опинилися обʼєкт промисловості та житлові будинки. Постраждали троє людей.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За даними ДСНС, на об’єкті інфраструктури спалахнули декілька пожеж на загальній площі 1300 кв. м. До ліквідації загорянь залучили спеціальний роботизований комплекс.

Через удар зруйновано приватний будинок, ще кілька пошкоджено вибуховою хвилею та уламками, загорівся легковий автомобіль.

“Надзвичайники обстежили територію, щоб мінімізувати наслідки удару, виявити можливі нерозірвані вибухонебезпечні предмети та надати допомогу постраждалим”, – розповіли в ДСНС.

За даними ОВА, внаслідок обстрілу постраждали 76-річна та 64-річна жінки, а також 71-річний чоловік.