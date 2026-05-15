Зеленський заявив про плани РФ атакувати Україну з Білорусі та підготовку ударів по “центрах ухвалення рішень”

Українська розвідка отримала документи, які свідчать про підготовку Росією нових ракетно-дронових ударів по Україні, зокрема по “центрах ухвалення рішень”. Також РФ намагається втягнути Білорусь у нові операції проти України або країн НАТО.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Після проведення наради за участю керівників Генерального штабу ЗСУ, ГУР МО, СЗРУ та СБУ Зеленський заявив, що розвідка отримала документи, які свідчать про підготовку Росією нових ракетно-дронових ударів по Україні. За його словами, серед потенційних цілей РФ так звані “центри ухвалення рішень”. В отриманих документах вказані координати Адміністрації та резиденції президента України.

Реклама

Реклама

“Серед них, зокрема, майже два десятки політичних центрів, військові пункти. Звісно, ми взяли до відома цю інформацію”, – зазначив Зеленський.

Окремо президент заявив про спроби Росії втягнути Білорусь у війну проти України. За його словами, між російською стороною та Олександром Лукашенком відбулися додаткові контакти щодо можливого залучення Білорусі до нових агресивних операцій.

“Зокрема, Росія розглядає плани операцій за напрямками на південь та на північ від території Білорусі — або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО — саме з території Білорусі. Україна володіє деталями розмови між Росією та Білоруссю”, — уточнив Зеленський.

Через це Зеленський доручив Силам оборони та безпеки посилити відповідний напрямок і підготувати план реагування для розгляду на Ставці.

Президент підкреслив, що Україна визначає цілі для подальших далекобійних ударів по Росії у відповідь на атаки по українських містах і селах.

“Ми цілком справедливо відповідаємо по російській нафтовій промисловості, воєнному виробництву й по тих особах, які безпосередньо вчиняють воєнні злочини проти України й українців”, — підсумував Зеленський.