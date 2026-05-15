В Україні провели понад 150 обшуків у справі про тіньовий ринок вейпів на 125 млн грн

Правоохоронці провели масштабну спецоперацію проти нелегального ринку рідин для електронних сигарет у Київській, Вінницькій та Одеській областях. Під час понад 150 обшуків вилучили продукцію, обладнання та майно на понад 125 млн грн.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Правоохоронці викрили масштабну схему нелегального продажу рідин для вейпів / Фото: Прокуратура

За його словами, правоохоронці викрили схеми нелегального виробництва, фасування, зберігання та продажу рідин для електронних сигарет.

Учасники схем продавали нікотиновмісну продукцію в обхід законодавчих обмежень, маскуючи готові рідини під окремі компоненти — гліцерин, пропіленгліколь, ароматизатори та нікотин.

В окремих випадках нікотиновмісні суміші передавали покупцям як “подарунок”, щоб уникнути державного контролю та сплати акцизного податку.

Наймасштабнішу частину спецоперації провели у Києві та Київській області.

Там правоохоронці провели понад 100 обшуків і вилучили три лінії для розливу та фасування рідин, понад 708 тисяч одиниць ароматизаторів, гліцерину та нікотину, а також майже 9 тисяч літрів рідин.

Також вилучили понад 36 тисяч пристроїв для куріння та комплектуючих, техніку, телефони та бухгалтерські документи.

На Вінниччині, за даними слідства, 26-річний організатор разом зі спільницями збував незаконні рідини через магазини та використовував 12 підставних ФОПів для прикриття фінансових операцій.

Оборот цієї схеми оцінюють майже у 67 млн грн.

В Одесі правоохоронці провели 11 обшуків у точках продажу підакцизних товарів без документів.

Там вилучили електронні сигарети, рідини, безакцизні сигарети, кальянний тютюн та іншу продукцію на понад 4,8 млн грн.

За словами Кравченка, усі вилучені товари направили на експертизу, а слідство триває.