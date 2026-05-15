В Ужгородському РТЦК проводять обшуки у справі про ймовірний продаж повісток — ЗМІ

СБУ та Національна поліція проводять обшуки в Ужгородському районному територіальному центрі комплектування. Слідчі дії пов’язані зі справою про ймовірний продаж повісток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Національної поліції України Юлію Гірдвіліс.

За її словами, обшуки проводять поліцейські спільно зі співробітниками Служби безпеки України.

Крім того, слідчі дії тривають ще у двох цивільних осіб, які раніше працювали у територіальному центрі комплектування.

Як уточнила Гірдвіліс, справа стосується ймовірного продажу повісток.

РБК-Україна також нагадує, що кілька днів тому правоохоронці провели масштабні обшуки у посадовців ТЦК та СП по всій Україні.

Тоді правоохоронці провели 44 обшуки у 16 регіонах за місцями проживання фігурантів, у службових кабінетах та автомобілях.

Під час слідчих дій вилучили елітні автомобілі, великі суми готівки та документи на загальну суму майже 92 млн гривень.

Обшуки також проходили в одному з ТЦК у Дніпрі, а в Одесі СБУ затримала вісьмох представників Пересипського ТЦК та одного дільничного поліцейського у справі про вимагання грошей.