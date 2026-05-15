        Події

        В Ужгородському РТЦК проводять обшуки у справі про ймовірний продаж повісток — ЗМІ

        Сергій Бордовський
        15 Травня 2026 10:26
        читать на русском →
        Ілюстративне фото з відкритих джерел
        Ілюстративне фото з відкритих джерел

        СБУ та Національна поліція проводять обшуки в Ужгородському районному територіальному центрі комплектування. Слідчі дії пов’язані зі справою про ймовірний продаж повісток.

        Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Національної поліції України Юлію Гірдвіліс.

        За її словами, обшуки проводять поліцейські спільно зі співробітниками Служби безпеки України.

        Реклама
        Реклама

        Крім того, слідчі дії тривають ще у двох цивільних осіб, які раніше працювали у територіальному центрі комплектування.

        Як уточнила Гірдвіліс, справа стосується ймовірного продажу повісток.

        РБК-Україна також нагадує, що кілька днів тому правоохоронці провели масштабні обшуки у посадовців ТЦК та СП по всій Україні.

        Тоді правоохоронці провели 44 обшуки у 16 регіонах за місцями проживання фігурантів, у службових кабінетах та автомобілях.

        Під час слідчих дій вилучили елітні автомобілі, великі суми готівки та документи на загальну суму майже 92 млн гривень.

        Обшуки також проходили в одному з ТЦК у Дніпрі, а в Одесі СБУ затримала вісьмох представників Пересипського ТЦК та одного дільничного поліцейського у справі про вимагання грошей.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov