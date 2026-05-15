Кількість жертв російського удару по Києву зросла до 24, серед загиблих — троє дітей

У Дарницькому районі Києва внаслідок російського ракетно-дронового удару загинули 24 людини, серед них троє дітей. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого будинку. Про це повідомили в ДСНС.

Рятувальники продовжують пошуки після удару РФ по Києву / Фото: ДСНС

За даними рятувальників, станом на 06:00 15 травня внаслідок удару в Дарницькому районі загинули 24 людини.

У ДСНС уточнили, що серед загиблих — троє дітей.

Також повідомляється, що загалом у Києві постраждали 47 людей, серед них двоє дітей. Ще 30 людей вдалося врятувати.

Рятувальники зазначили, що психологічну допомогу отримали 398 людей.

Кінологи обстежили 2 800 квадратних метрів території, а з місця удару вивезли 3 180 кубометрів уламків будівельних конструкцій.

У ДСНС нагадали, що в ніч на 14 травня Росія здійснила ракетно-дроновий обстріл столиці. Пошуково-рятувальні роботи у Дарницькому районі тривають.