30-годинна атака на Україну була не військовою, а політичною: експерт пояснив мету РФ

Масована атака Росії по Україні з 13 на 14 травня мала політичну, а не військову мету. Удари були розтягнуті у часі та по території, щоб створити для керівництва РФ ефект масштабного терору по всій країні.

Про це військовий аналітик Сергій Місюра написав у Facebook.

Атака тривала близько 30 годин. Ракетна частина операції почалася ударами “Кинджалів” увечері, а завершилася крилатими та балістичними ракетами вночі.

Реклама

Реклама

Аналітик наголосив, що на відміну від зимових ударів, які були спрямовані по стратегічних об’єктах енергетики, цього разу цілі були розпорошені.

“Вчорашня атака — точно політична, а не військова. Щоб показати своєму керівництву — ми добу кошмарили Україну”, — написав він.

За словами Місюри, російські війська розтягнули удари у часі та по різних регіонах, щоб мати змогу заявити про атаки по всій території України.

Він також звернув увагу, що Росія цього разу не застосовувала ракети “Калібр” та “Циркон”, а також не задіяла флот для ударів.

Аналітик заявив, що російські військові намагалися синхронізувати частину ударів, однак, за його словами, їм це не вдалося.

Окремо Місюра відзначив роботу української ППО, заявивши, що показник збиття повітряних цілей на рівні близько 80% є унікальним.