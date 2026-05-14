Викрадення та катування підприємця з Одеси: під варту взяли ще двох підозрюваних

Суд взяв під варту без права застави ще двох підозрюваних у справі про викрадення та катування підприємця. Зловмисники видавали себе за співробітників СБУ та вимагали у жертви 360 тисяч доларів.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, група зловмисників викрала одеського підприємця, який перебував у Миколаєві, під виглядом “затримання СБУ”. Потерпілого кілька діб незаконно утримували, били, застосовували до нього електричний струм та вимагали 360 тисяч доларів неіснуючого боргу.

Після передачі 152 тисяч доларів чоловіка відпустили. Постраждалий дістав тяжкі тілесні ушкодження, зокрема переломи кісток обох рук.

Під варту без права внесення застави взяли 42-річного та 37-річного мешканців Миколаїв, які періодично проживали в Одесі. Їм інкримінують викрадення людини та вимагання.

Наразі у справі вже четверо підозрюваних, усі вони перебувають під вартою.

Після завершення всіх експертиз вирішуватиметься питання про додаткову правову кваліфікацію – катування.