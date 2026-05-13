В Одесі майор вимагав 100 тис. грн хабара за постачання харчів для ЗСУ

В Одесі затримали начальника продовольчого складу одного з центрів забезпечення ЗСУ, якого підозрюють у вимаганні 100 тисяч гривень хабаря від постачальника харчів для військових. Йдеться про контракт на понад 50 мільйонів гривень.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що підозру оголосили майору — начальнику продовольчого складу одного з центрів забезпечення ЗСУ в Одесі.

За даними слідства, посадовець вимагав гроші від представниці компанії, яка постачала добові польові набори продуктів для українських військових.

У прокуратурі зазначили, що йдеться про державний контракт із Державним оператором тилу на суму понад 50 мільйонів гривень.

Слідчі стверджують, що під час приймання першої партії товару майор навмисно затягував процедури, ініціював додаткові перевірки та блокував підписання необхідних документів.

Згодом, за версією слідства, він зажадав 100 тисяч гривень за “безперешкодне” виконання договору надалі.

8 травня правоохоронці затримали посадовця одразу після отримання коштів.

Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням.

Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 915 200 гривень.