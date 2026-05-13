        У небі над Україною понад сотня дронів, РФ б’є по залізниці та цивільній інфраструктурі — Зеленський

        Сергій Бордовський
        13 Травня 2026 10:30
        Зеленський попередив про нові хвилі дронових атак Росії / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
        Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує масовані атаки дронами по Україні та цілеспрямовано завдає ударів по цивільній і критичній інфраструктурі. За його словами, лише за ніч українська ППО збила або подавила 111 російських безпілотників.

        Президент України Володимир Зеленський повідомив, що станом на ранок у повітряному просторі України перебувало понад сто російських дронів, а протягом дня можливі нові хвилі атак.

        За словами президента, російські війська завдають ударів “зухвало” та цілеспрямовано атакують залізничну інфраструктуру й цивільні об’єкти в українських містах.

        Зеленський зазначив, що в ніч на 13 травня російські війська атакували житлову та залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині та Харківщині, портову інфраструктуру Одещини та енергетичні об’єкти Полтавщини.

        “На жаль, після цих ударів є поранені та загиблі люди”, — заявив президент, висловивши співчуття родинам жертв.

        Він також наголосив, що міжнародна увага до війни не повинна зменшуватися.

        “Щоразу, коли тематика війни зникає з топів новин, це заохочує Росію бути ще більш жорстокою”, — сказав Зеленський.

        Президент додав, що Україні щодня потрібна допомога для захисту неба та реалізації домовленостей із партнерами щодо підтримки оборони.


