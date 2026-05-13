У небі над Україною понад сотня дронів, РФ б’є по залізниці та цивільній інфраструктурі — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує масовані атаки дронами по Україні та цілеспрямовано завдає ударів по цивільній і критичній інфраструктурі. За його словами, лише за ніч українська ППО збила або подавила 111 російських безпілотників.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що станом на ранок у повітряному просторі України перебувало понад сто російських дронів, а протягом дня можливі нові хвилі атак.

За словами президента, російські війська завдають ударів “зухвало” та цілеспрямовано атакують залізничну інфраструктуру й цивільні об’єкти в українських містах.

Зеленський зазначив, що в ніч на 13 травня російські війська атакували житлову та залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині та Харківщині, портову інфраструктуру Одещини та енергетичні об’єкти Полтавщини.

“На жаль, після цих ударів є поранені та загиблі люди”, — заявив президент, висловивши співчуття родинам жертв.

Він також наголосив, що міжнародна увага до війни не повинна зменшуватися.

“Щоразу, коли тематика війни зникає з топів новин, це заохочує Росію бути ще більш жорстокою”, — сказав Зеленський.

Президент додав, що Україні щодня потрібна допомога для захисту неба та реалізації домовленостей із партнерами щодо підтримки оборони.