        Події

        Росія масовано атакувала Одещину дронами: пошкоджено інфраструктуру

        Сергій Бордовський
        13 Травня 2026 08:05
        читать на русском →
        На Одещині після атаки БпЛА спалахнули пожежі на складах / Фото: Одеська ОВА
        На Одещині після атаки БпЛА спалахнули пожежі на складах / Фото: Одеська ОВА

        Російські війська в ніч на 13 травня масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок кількох хвиль ударів пошкоджено промислову інфраструктуру та складські приміщення.

        Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що російська армія завдала масованого удару БпЛА по промисловій інфраструктурі регіону.

        За його словами, внаслідок атаки зафіксовано пошкодження складських і господарчих приміщень.

        Реклама
        Реклама

        Також після ударів виникли локальні пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

        За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov