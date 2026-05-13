Росія масовано атакувала Одещину дронами: пошкоджено інфраструктуру

Російські війська в ніч на 13 травня масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок кількох хвиль ударів пошкоджено промислову інфраструктуру та складські приміщення.
Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що російська армія завдала масованого удару БпЛА по промисловій інфраструктурі регіону.
За його словами, внаслідок атаки зафіксовано пошкодження складських і господарчих приміщень.
Також після ударів виникли локальні пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.