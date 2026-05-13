ВАКС оголосить рішення про запобіжний захід Єрмаку завтра — ЗМІ

Сьогодні, 13 травня, у Вищому антикорупційному суді тривало засіданні з обрання запобіжного заходу ексголови Офісу президента Андрію Єрмаку. Оголошення рішення перенесли на 14 травня.

Про це повідомляє hromadske.

Під час перерви у засіданні ВАКС прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентина Гребенюк заявила, що у справі проти Єрмака є достатньо доказів для висунення йому підозри.

Водночас адвокат обвинуваченого стверджував, що прокуратура не має достатньої кількості доказів, а 95% доказової бази у цій справі — це припущення.

У прокуратурі наголосили, що наявні докази — це конкретні дати й суми, які встановлені не з показань осіб чи “фантазій” детективів, а з того, що прокурори дослідили.

“Це огляди мобільних телефонів, це огляди ноутбуків, які ми вивчали під час досудового розслідування”, — сказала Гребенюк.