Наслідки масованої російської атаки РФ на Україну: що відомо на цю хвилину

Вранці 13 травня Росія розпочала масовану повітряну атаку на Україну. Під ударом станом на зараз перебувають щонайменше п’ять областей, є загиблі та поранені.

Як повідомили в Головному управлінні розвідки, у першій хвилі атаки російські військові застосовують значну кількість ударних безпілотників для перевантаження системи протиповітряної оборони України та ураження цивільних обʼєктів.

Як повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, на Рівненщині вже відомо про трьох загиблих та чотирьох поранених. Зафіксовано влучання у житловий будинок.

На Закарпатті кілька “шахедів” влучили поблизу Сваляви, ще один пролетів над Міжгірщиною. Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола.

На Прикарпатті та Буковині чули вибухи в Івано-Франківську та Чернівцях.

Також повідомляють про вибухи на Львівщині, зокрема в Стрию та Дрогобичі. У Луцьку міські пабліки пишуть про серію вибухів.

В Одесі двоє людей зазнали поранень, пошкоджено фасад та вікна житлового будинку, а також декілька автівок.

На Хмельниччині поранені троє людей, постраждалих госпіталізували.

На Черкащині у Смілянські громаді троє постраждалих, двоє – у важкому стані.

У Києві та області зафіксовано падіння уламків БпЛА в столиці та пожежу у Вишгородському районі.

Атака триває, про рух російських БпЛА повідомляють Повітряні сили ЗСУ.