        Сили оборони України уразили нафтопереробний і газопереробний заводи у РФ

        Галина Шподарева
        13 Травня 2026 14:44
        Уражені НПЗ та ГПЗ у РФ / Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ
        Підрозділи Сил оборони України завдали ударів по НПЗ у Ярославлі та газопереробному заводу в Астраханській області РФ. Обидва підприємства залучені до забезпечення паливних потреб російської армії та воєнно-промислового комплексу.

        Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

        Під ударом опинилися установки первинної переробки нафти АВТ на нафтопереробному заводі “Ярославський” у Ярославлі. Продукція підприємства включає бензин, дизельне та реактивне пальне і є важливою складовою забезпечення логістики російської армії.

        Також підтверджено ураження інфраструктури газопереробного заводу “Астраханський” в Астраханській області. На території об’єкта виникла пожежа.

        Підприємство є важливим елементом газотранспортної та паливної інфраструктури РФ і задіяне у забезпеченні потреб воєнно-промислового комплексу держави-агресора.

        Ступінь завданих збитків уточнюється.


