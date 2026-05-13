Сили оборони України уразили нафтопереробний і газопереробний заводи у РФ

Підрозділи Сил оборони України завдали ударів по НПЗ у Ярославлі та газопереробному заводу в Астраханській області РФ. Обидва підприємства залучені до забезпечення паливних потреб російської армії та воєнно-промислового комплексу.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Під ударом опинилися установки первинної переробки нафти АВТ на нафтопереробному заводі “Ярославський” у Ярославлі. Продукція підприємства включає бензин, дизельне та реактивне пальне і є важливою складовою забезпечення логістики російської армії.

Також підтверджено ураження інфраструктури газопереробного заводу “Астраханський” в Астраханській області. На території об’єкта виникла пожежа.

Підприємство є важливим елементом газотранспортної та паливної інфраструктури РФ і задіяне у забезпеченні потреб воєнно-промислового комплексу держави-агресора.

Ступінь завданих збитків уточнюється.