Чемпіон світу Жерар Піке отримав штраф у 200 тисяч євро за використання інсайдерської інформації

Іспанська Національна комісія з ринку цінних паперів оштрафувала колишнього футболіста Жерара Піке на 200 тисяч євро через використання інсайдерської інформації під час купівлі акцій. Про це повідомляє Vozpópuli.

Як повідомляє Vozpópuli, регулятор дійшов висновку, що Жерар Піке у 2021 році придбав акції компанії Aspy Global Services, володіючи привілейованою інформацією про майбутню угоду з Atrys Health.

За даними видання, Піке нібито отримав інформацію від бізнесмена Хосе Еліаса Наварро, який на той момент був генеральним директором Aspy Global Services.

22 січня 2021 року було оголошено про намір Atrys Health придбати компанію, а за два дні до цього Піке купив понад 104 тисячі акцій за ціною 2,29 євро за штуку. Після оголошення угоди вартість акцій зросла приблизно на 22%.

У CNMV заявили, що дії Піке є “зловживанням ринком через придбання акцій при володінні інсайдерською інформацією”. Розмір штрафу у чотири рази перевищує ймовірний прибуток, який міг отримати колишній футболіст.

Також регулятор оштрафував Хосе Еліаса Наварро на 100 тисяч євро за “незаконне розголошення” інформації.

Жерар Піке є одним із найвідоміших іспанських футболістів останніх десятиліть. Він виступав за “Барселону” та “Манчестер Юнайтед”, вигравав Лігу чемпіонів, а у складі збірної Іспанії став чемпіоном світу 2010 року та чемпіоном Європи 2012 року.

Обидві санкції мають статус “дуже серйозних”, однак можуть бути оскаржені в Національному суді Іспанії.