Донецький “Шахтар” виграв свій 16-й титул чемпіона УПЛ

Донецький «Шахтар» достроково став чемпіоном української Прем’єр-ліги сезону 2025/26. «Гірники» гарантували собі титул після перемоги над СК «Полтава» у матчі 27-го туру УПЛ.

Поєдинок завершився з рахунком 4:0 на користь донецької команди.

Відкрити рахунок «Шахтарю» вдалося у компенсований до першого тайму час. Після подачі з кутового Лассіна Траоре скинув м’яч головою на Дмитра Криськіва, який переправив його у ворота.

Реклама

Реклама

На 52-й хвилині Лукас Феррейра забив другий м’яч, однак гол скасували через офсайд.

Вже за три хвилини захисник «Полтави» Вадим Підлепич під час спроби вибити м’яч невдало зіграв у власному штрафному майданчику, після чого Ізака Сілва зробив рахунок 2:0.

На 61-й хвилині Артем Бондаренко віддав передачу на Сілву, який оформив дубль. Остаточний рахунок на 67-й хвилині встановив Лассіна Траоре.

Після цієї перемоги «Шахтар» став недосяжним для переслідувачів за три тури до завершення чемпіонату.

Для донецького клубу це 16-й титул чемпіона України. За кількістю перемог в УПЛ «Шахтар» поступається лише київському «Динамо», яке має 17 чемпіонств.

Завдяки перемозі в чемпіонаті «Шахтар» також отримав право зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2026/27.