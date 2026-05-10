Людмила Лузан встановила новий історичний рекорд на Кубку світу

Українські веслувальниці Людмила Лузан та Ірина Федорів здобули золоту та бронзову нагороди у заїзді каное-одиночок на дистанції 200 метрів на першому етапі Кубка світу, який проходить в угорському Сегеді, повідомляє Суспільне Спорт.

До фіналу обидві українки вийшли після успішного виступу у півфіналі, де посіли перше та друге місця. Саме у півфінальному заїзді Людмила Лузан встановила новий найкращий час в історії цієї дистанції — 43,75 секунди.

У фіналі Лузан вдруге поспіль оновила історичний рекорд, фінішувавши із результатом 43,23 секунди та здобувши золоту медаль.

Ірина Федорів стала бронзовою призеркою, поступившись партнерці по збірній 1,12 секунди. Срібну нагороду виборола кубинка Яріслейдіс Сіріло.

Це вже друга золота медаль для Людмили Лузан на турнірі в Сегеді. Напередодні українка разом з Анастасією Рибачок перемогла у заїзді каное-двійок на дистанції 500 метрів.