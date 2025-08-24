        Суспільство

        Наші веслувальниці вигукнули “Слава Україні!” ледь не в ухо “нейтралкам”

        Віктор Алєксєєв
        24 Серпня 2025 20:36
        Людмила Лузан та Ірина Федорів вигукують «Слава Україні!» під час нагородження на Чемпіонаті світу з веслування у Мілані, Італія. 24 серпня 2025 / Скріншот відео
        Людмила Лузан та Ірина Федорів вигукують «Слава Україні!» під час нагородження на Чемпіонаті світу з веслування у Мілані, Італія. 24 серпня 2025 / Скріншот відео

        Під час нагородження золотими медалями чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное у каное-двійці (200 м) українські спортсменки Людмила Лузан та Ірина Федорів вигукнули «Слава Україні!». У відповідь від делегації України пролунало «Героям Слава!».

        Особливої ваги цьому моменту додав той факт, що друге місце посіли так звані «нейтральні атлетки» з Росії. В умовах, коли міжнародні федерації дозволяють виступати представникам країни-агресора під нейтральним прапором, перемога українок та їхній вигук прозвучали як символ незламності й нагадування світу про справжню ціну війни.

