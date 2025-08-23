Людмила Лузан оформила “золотий” дубль на чемпіонаті світу з веслування

Українська каноїстка Людмила Лузан виборола дві золоті медалі в один день на чемпіонаті світу-2025, що триває у Мілані. Про це повідомляє НОК України.

Спершу у фіналі на дистанції 500 метрів в одиночці Лузан випередила головну суперницю – канадку Кейт Вінсент – більш ніж на секунду. А вже менш ніж за годину разом з Іриною Федорів українка стала чемпіонкою у двійці на 200 метрах, залишивши позаду “нейтральних” суперниць.

Раніше, 22 серпня, Лузан у парі з Федорів здобула золото на олімпійській дистанції 500 метрів. Попереду в української веслувальниці ще один фінал – у неділю, 24 серпня, вона виступить в одиночці на 200 метрах.