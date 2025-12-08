Мокрий сніг, дощі, туман: де завтра в Україні буде найхолодніше

У вівторок, 9 грудня, в Україні прогнозують хмарну погоду з опадами у вигляді дощу та мокрого снігу в деяких областях. Найхолодніше буде у Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

На сході країни очікується невеликий мокрий сніг та дощ, вдень в західних та північних областях прогнозують помірний дощ. На решті території — без опадів.

На Закарпатті, Прикарпатті та в більшості центральних областей вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно південний, на півдні країни північно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах вдень можливі пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі від -2…+3 °C, вдень 0…+5 °C, на заході та півдні країни вночі +1…+6 °C, вдень +4…+9 °C.