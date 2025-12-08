Зеленський очікує рішення ЄС щодо репараційного кредиту

Європейський Союз найближчим часом може визначитися з репараційним кредитом або його альтернативою. Київ очікує на єдність країн ЄС щодо механізму виділення коштів, сформованих на основі заморожених російських активів.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у Лондоні 8 грудня, пише РБК-Україна.

Зеленський зазначив, що у Брюсселі сьогодні заплановані зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, головою Європейської ради Антоніу Коштою та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Він підкреслив, що країни ЄС розуміють необхідність використання заморожених російських активів на потреби України — від відновлення до оборонних потреб.

Зеленський також наголосив, що Київ очікує на транші та розраховує на єдність ЄС у цьому питанні.

“Я не знаю, чи це буде репараційний кредит, чи його альтернатива — це залежить від єдності Європи та позиції окремих скептиків. Проте я впевнений, що питання буде вирішено”, — сказав президент.

Нагадаємо, раніше Європейська комісія запропонувала надати Україні репараційний кредит, забезпечений замороженими російськими активами. Для ухвалення рішення потрібна одностайна підтримка всіх держав ЄС, однак ініціатива наразі заблокована Бельгією, на території якої зберігається найбільша частина таких активів. Через це Єврокомісія почала опрацьовувати альтернативні механізми фінансової допомоги.

Бельгія наразі залишається основним противником ухвалення рішення, посилаючись на юридичні ризики. У Єврокомісії заявляють, що врахували майже всі зауваження та підготували оновлену пропозицію.