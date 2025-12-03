ЄС відмовиться від імпорту російського газу до 2027 року: досягнута попередня угода

Єврорада та Європарламент досягли попередньої угоди щодо відмови від імпорту російського природного газу в ЄС. Імпорт трубопровідного газу має припинитися не пізніше 30 вересня 2027 року, а за окремих умов — до 1 листопада 2027 року.

Про це йдеться в релізі, опублікованому на сайті Ради Європейського Союзу.

“Це велика перемога для нас і для всієї Європи. Ми маємо покласти край залежності ЄС від російського газу, і його постійна заборона в ЄС є важливим кроком у правильному напрямку. Я дуже задоволений і пишаюся тим, що нам вдалося так швидко досягти угоди з Європейським парламентом. Це показує, що ми віддані зміцненню нашої безпеки та забезпеченню нашого енергопостачання”, – зазначив міністра Данії з питань клімату, енергетики та комунальних послуг Ларс Агаард.

Регулювання є центральним елементом дорожньої карти REPowerEU, спрямованої на припинення залежності від російської енергії після використання Росією газових поставок як зброї, що мало значний вплив на європейський енергетичний ринок.

Регулювання запроваджує юридично обов’язкову, поетапну заборону на імпорт як зрідженого природного газу (СПГ), так і трубопровідного газу з Росії, з повною забороною з кінця 2026 року та осені 2027 року відповідно.

Для короткострокових контрактів на постачання, укладених до 17 червня 2025 року, заборона на імпорт російського газу застосовуватиметься з 25 квітня 2026 року для зрідженого природного газу та з 17 червня 2026 року для трубопровідного газу.