Дощі на півночі та в центрі, без опадів на заході й сході: прогноз на 3 грудня

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що 3 грудня в Україні домінуватиме хмарна й волога погода з дощами в різних регіонах. Температура залишиться м’якою, як для початку зими.

Календарна зима вже настала, але синоптична осінь в Україні триває. Як повідомила Наталка Діденко, 3 грудня в більшості областей очікується хмарна та волога погода. Дощі пройдуть на півночі, у центральних регіонах та на півдні країни. На заході та сході буде також хмарно, проте без опадів.

Температурні показники залишаються без змін: упродовж дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +4…+8 градусів, а на півдні — до +8…+12.

У Києві 3 грудня місцями очікується дощ, денна температура становитиме +5…+7 градусів.

Синоптикиня радить мати при собі парасолі та тепле, зручне взуття, обирати яскравий одяг і не забувати про світловідбивні елементи, особливо для дітей.