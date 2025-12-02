        Новини

        Дощі на півночі та в центрі, без опадів на заході й сході: прогноз на 3 грудня

        Сергій Бордовський
        2 Грудня 2025 22:03
        Ілюстративне фото / Наталка Діденко
        Ілюстративне фото / Наталка Діденко

        Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що 3 грудня в Україні домінуватиме хмарна й волога погода з дощами в різних регіонах. Температура залишиться м’якою, як для початку зими.

        Календарна зима вже настала, але синоптична осінь в Україні триває. Як повідомила Наталка Діденко, 3 грудня в більшості областей очікується хмарна та волога погода. Дощі пройдуть на півночі, у центральних регіонах та на півдні країни. На заході та сході буде також хмарно, проте без опадів.

        Температурні показники залишаються без змін: упродовж дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +4…+8 градусів, а на півдні — до +8…+12.

        У Києві 3 грудня місцями очікується дощ, денна температура становитиме +5…+7 градусів.

        Синоптикиня радить мати при собі парасолі та тепле, зручне взуття, обирати яскравий одяг і не забувати про світловідбивні елементи, особливо для дітей.


