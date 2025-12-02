        Суспільство

        У Харкові легковик згорів ущент після зіткнення з трамваєм — пожежу ліквідували рятувальники

        Сергій Бордовський
        2 Грудня 2025 21:27
        У Харкові автівка повністю згоріла після зіткнення з трамваєм на проспекті Аерокосмічному. ДСНС повідомляє, що пожежу вдалося ліквідувати без постраждалих.

        Зіткнення Volkswagen Jetta з трамваєм у Харкові спричинило займання: рятувальники швидко ліквідували пожежу / Фото: ДСНС

        2 грудня о 20:07 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Аерокосмічному в Харкові. Як повідомили в ДСНС, за попередніми даними, унаслідок зіткнення автомобіля Volkswagen Jetta з трамваєм загорілися легковик та передня частина вагона. Площа займання становила близько 7 кв. м, і автомобіль вигорів ущент.

        Інформація про постраждалих не надходила.

