Зеленський назвав три найчутливіші питання переговорів: території, заморожені активи та гарантії безпеки

Президент Володимир Зеленський заявив, що простих рішень для завершення війни не буде, однак жодні домовленості не можуть ухвалюватися без участі України. Він назвав три ключові та найчутливіші теми, над якими працюють українські та міжнародні партнери.

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні підкреслив, що Україна розуміє реалії війни та характер ворога, а тому не очікує швидких чи легких шляхів до її завершення. Як зазначив Зеленський, головним є те, щоб рішення були справедливими, відкритими і не ухвалювалися за спиною України.

Глава держави наголосив, що найбільш чутливими є питання територій, заморожених російських активів та майбутніх гарантій безпеки. Президент зауважив, що не може говорити від імені європейських лідерів щодо заморожених коштів у ЄС, але ділиться українським баченням, яке партнери можуть підтримати.

Окремо Зеленський підкреслив важливість гарантій безпеки з боку США, Європи та інших держав, що беруть участь у так званій «Коаліції охочих». За його словами, саме це є одним із ключових напрямів роботи українських і міжнародних команд.

«Ці три теми — території, заморожені активи та гарантії безпеки — є найчутливішими й найважливішими. Наші команди продовжуватимуть працювати над ними», — підсумував Президент.