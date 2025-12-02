Сирський повідомив про стабілізацію ситуації на Куп’янському напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав підрозділи на Куп’янському напрямку та заявив, що українським силам вдалося суттєво покращити тактичне положення у місті й заблокувати шляхи інфільтрації російських диверсантів. Він наголосив, що триває зачистка Куп’янська та поступове витіснення окупантів.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про результати роботи на Куп’янському напрямку після відвідання частин пошуково-ударного угруповання та тактичної групи. Як зазначив Сирський, обговорення з командуванням було присвячене заходам для стабілізації ситуації в районі Куп’янська.

Він зазначив, що оперативна обстановка є обнадійливою: українські підрозділи змогли значно покращити тактичне положення безпосередньо в місті, а шляхи інфільтрації диверсійно-розвідувальних груп противника заблоковані. Наразі триває зачистка території Куп’янська, тоді як «успіхи» росіян існують лише на рівні пропаганди.

Сирський також повідомив, що українські сили працюють над витісненням ворога з його плацдарму на північ від міста та з інших районів, де росіяни ще зберігають присутність. Під час спілкування з особовим складом він висловив захоплення мужністю та професіоналізмом військових, які демонструють високу стійкість і готовність нищити ворога.

Головнокомандувач дав вказівки щодо додаткового забезпечення підрозділів, зокрема засобами для посилення вогневого впливу по противнику. Він відзначив щільну взаємодію між підрозділами ЗСУ, Нацгвардії та інших складових Сил оборони на Куп’янському напрямку.