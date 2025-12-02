«Фредерік Маль» – це не бренд у класичному розумінні, це справжня платформа для геніїв парфумерії. У 2000 році Фредерік Маль, представник легендарної парфумерної династії, вирішив кардинально змінити правила гри. Він дав найкращим парфумерам світу те, чого вони ніколи не мали:

повну творчу свободу,

необмежений бюджет

і право підписувати аромат своїм ім’ям.

Жодних обмежень. Тільки мистецтво. Тож зараз кожен флакон Frédéric Malle – це як картина в галереї: ти знаєш, хто автор, і саме це додає цінності композиції.

Ми з aromateque.com.ua зробили для вас добірку абсолютних бестселерів бренду, які лідирують у продажах і обговореннях.

Portrait of a Lady (2010, Dominique Ropion)

Аромат, який змінив уявлення про те, якою може бути троянда у XXI столітті.

Ропйон використав рекордну кількість трояндової есенції (близько 400 троянд на флакон), зробив її темною, густою, майже готичною. Пачулі найвищої якості, ладан, гвоздика, чорна смородина, малина та сандал створюють ефект дорогої оксамитової сукні, просоченої димом.

Ідеально для вечірніх виходів і побачень, коли потрібно справляти враження. Взимку і восени розкривається краще, влітку може бути надто потужним. Стійкість 14–18 годин, шлейф – на весь поверх.

Carnal Flower (2005, Dominique Ropion)

Найдорожча тубероза у світі. Ропйон витратив три роки, щоб відтворити запах живої квітки з усіма її гранями – зеленої, кремової, кокосової, камфорної. Тут є евкаліпт, м’ята, жасмин самбак, іланг-іланг, абсолют туберози найвищої якості та білий мускус.

Хто носить? Ті, хто любить білі квіти та не боїться уваги. Більше жіночий, але на чоловіках звучить як витончена провокація. Найкраще носити навесні та влітку, вдень і ввечері. Взимку може здаватися надто холодним. Стійкість 12–14 годин, шлейф помітний, але елегантний.

Musc Ravageur (2000, Maurice Roucel)

Парфум «Фредерік Маль», з якого все почалося. Сексуальний маніфест бренду. Лаванда і кориця на старті, потім – тваринний мускус, ваніль, амбра, боби тонка. Теплий, липкий, огортає, ніби ніжне хутро.

Коли носити? Коли хочете спокушати. Найкраще восени та взимку, ввечері та вночі – побачення, вечірка, ніч у місті, коли плануєте не повертатись додому. Прекрасно працює в холодну погоду – зігріває та притягує. Вдень може бути занадто відвертим. Стійкість 12–16 годин, шлейф інтимний, але дуже помітний.

En Passant (2000, Olivia Giacobetti)

Весна, спіймана у флаконі. Giacobetti хотіла передати той самий ефемерний момент, коли йдеш повз кущ бузку в дощову погоду і вітер приносить його запах – легкий, водянистий, трохи пудровий. Бузок, огіркова свіжість, водні ноти, білий мускус і легка пшенична нота.

Ідеальний вибір для тих, хто не терпить важких шлейфів і любить прозорі, делікатні аромати. Носити краще навесні та влітку, вдень. Взимку губиться.

French Lover або Bois d’Orage (2007, Pierre Bourdon)

Зелений гаїтянський ветивер, ангеліка, чорний перець, ладан, пачулі, ірис, гальбанум. Сухий, землистий, з легким тваринним подихом і димною нотою. French Lover звучить як дорога шкіряна куртка після дощу – брутальний, але аристократичний. Абсолютний унісекс, але особливо розкішно розкривається на чоловічій шкірі.

Аромати «Фредерік Маль» – це не просто парфумерія, це культурне явище. Вони змінили індустрію назавжди, довівши, що парфум може бути мистецтвом. Повний асортимент, від класичних хітів до нових релізів, завжди доступний в каталозі «Ароматеки». Якщо ви ще не знайшли свій Malle – зараз ідеальний час, щоб почати.