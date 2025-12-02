У Харкові викрили схему оформленні фіктивної інвалідності для ухилення від мобілізації

Контррозвідка Служби безпеки заблокувала незаконну схему надання фіктивної інвалідності, яку налагодили троє жителів Харкова. Серед організаторів – співробітник відомої гуманітарної організації та керівниця підрозділу одного з міських медзакладів.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, ділки пропонували військовозобов’язаним “допомогу” в отриманні групи інвалідності на підставі штучно створених медичних документів. Це надавало можливість отримати відстрочку від мобілізації та надалі виїхати за кордон.

Встановлено, що до протиправної діяльності причетний 67-річний харків’янин, 53-річний співробітник відомої гуманітарної організації та 45-річна керівниця підрозділу одного з закладів охорони здоров’я міста.

“Ділки використовували особисті зв’язки у медичних закладах та готували пакет підроблених документів для ухвалення рішення експертною командою з оцінювання повсякденного функціонування особи про встановлення групи інвалідності. Лікування, яке мало передувати встановленню інвалідності, проводилося фіктивно. “Клієнтів” госпіталізовували до спеціалізованих установ лише на папері”, – розповіли в СБУ.

Як встановило слідство, для видимості реального обстеження “замовникам” видавалися направлення на проходження усіх необхідних процедур. Ухилянтів детально інструктували щодо поведінки під час проходження комісій. Ділкам вдалося налагодити роботу механізму з оформлення фіктивних неврологічних захворювань.

“Процедура оформлення неіснуючої інвалідності складалась з кількох етапів передачі грошових коштів та документів. Протягом року фігуранти забезпечили “клієнту” дві фіктивні госпіталізації та повний пакет фіктивних документів. На підставі штучно створеної медичної історії чоловіку було встановлено необхідну групу інвалідності. За це ділки отримали 18 500 доларів”, – йдеться в повідомленні.

Під час обшуків за місцями проживання та в службових кабінетах підозрюваних вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, печатки, медичну документацію щодо захворювань та оформлення груп інвалідності.

Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Затриманим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, їм загрожує по 8 років позбавлення волі. Встановлюються інші причетні до функціонування “ухилянтської схеми”.