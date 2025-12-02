Викритий на крадіжці археологічних цінностей екснардеп пішов на угоду зі слідством та передав свою колекцію музею

Національний музей історії України отримав понад 7 тисяч унікальних археологічних цінностей. Артефакти виявили працівники ДБР у колишнього народного депутата України, який на початку двохтисячних років очолював Раду Міністрів АР Крим.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Ім’я підозрюваного у ДБР не називають, але відомо, на початку двохтисячних років Раду Міністрів АР Крим очолював Валерій Горбатов.

“Під час розслідування колишній народний обранець уклав угоду про визнання винуватості та погодився передати державі усю свою колекцію, навіть з тими експонатами, що не були виявлені під час обшуків. Це – найбільше поповнення музейного фонду за всю історію незалежної України. Частина артефактів уже представлена відвідувачам музею, оскільки була передана туди на відповідальне зберігання”, – розповіли в ДБР.

Нагадаємо, у квітні 2022 року працівники ДБР виявили в екснардепа колекцію стародавніх українських артефактів. Зокрема, унікальний гунський меч із золотим оздобленням, золоту візантійську ікону XI – XII ст., прикраси, шоломи, ікони, інші предмети, які мають історичну та культурну цінність.

Під час обшуків в одному з офісних приміщень Києва, що належать ексдепутату, було виявлено понад 6 тисяч одиниць історичних та культурних цінностей. Зокрема, у ході обшуків виявлено скіфські мечі Акінак, списи, сокири, стріли, монети, кольчугу 12 сторіччя, шоломи епохи Еллінізму та посуд Трипільської культури.

На початку травня у депутата та членів його злочинної групи було виявлено ще одну схованку з великою колекцією старожитностей, які також могли бути протиправно вилучені з Музейного фонду України або знайдені під час незаконних розкопок. Було знайдено понад тисячу артефактів, які належать епохам від бронзового віку до пізнього середньовіччя.

Зокрема, вилучений меч Гунів, декорований золотом та альмандинами. За стилістикою він нагадує славнозвісну гунську діадему з Мелітопольського музею, яка була викрадена російськими окупантами. Також знайдені обладунки 16–19 ст., серед яких шоломи польських гусарів, типу Моріон, іранські шоломи, монети періодів від античності до пізнього середньовіччя. Знайшли правоохоронці й візантійську золоту декоровану емаллю іконку із зображенням архангела Михаїла 11–12 ст., античні та скіфські старожитності, ікони, холодну зброю 14–19 ст., Першої та Другої світових воєн, мечі епохи Великого переселення народів тощо.