Ремонт зі збитками на майже 700 тис. грн: ексдиректор аеропорту “Ужгород” отримав підозру

Ужгородська окружна прокуратура повідомила про підозру колишньому директору Міжнародного аеропорту “Ужгород”. Слідство вважає, що через його службову недбалість підрядник заволодів майже 700 тис. грн під час ремонту дорожнього покриття.

Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі.

За даними слідства, колишній заступник керівника Міжнародного аеропорту “Ужгород”, який, тимчасово виконуючи обов’язки директора аеропорту, підписав договір на ремонт дорожнього покриття та акти виконаних робіт, значна частина яких фактично не була виконана.

У січні 2026 року прокуратура повідомила про підозру підприємцю, який заволодів майже 700 тис. грн на цьому фактично невиконаному ремонті. Йому інкримінували заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

У ході подальшого розслідування зібрано докази, які підтверджують, що підозрюваний, тимчасово виконуючи обов’язки директора аеропорту, підписав договір підряду з підприємцем на проведення капітального ремонту дорожнього покриття аеропорту довжиною близько 600 метрів.

Як встановило слідство, значна частина робіт фактично не виконувалася, проте підрядник засвідчив офіційні акти про нібито виконані роботи. На підставі цих документів із бюджету перерахували близько 1 млн грн, з яких майже 700 тис. грн становить шкода, завдана Закарпатській обласній раді.

Дії посадовця кваліфіковано як неналежне виконання службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).