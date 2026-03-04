3,5 млн грн за фіктивні роботи: у Дніпрі судитимуть посадовців міськради та підрядників

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили схеми привласнення бюджетних коштів під час ремонту комунальних мереж та утримання доріг у Дніпрі. Загальна сума збитків становить 3,5 млн грн, повідомили в Національній поліції.

Слідство встановило, що у першій справі профільний департамент Дніпровської міської ради уклав договір з підрядною компанією на ремонт зливного колектора. Під час оформлення актів виконаних робіт посадові особи підрядника вносили неправдиві дані щодо використання спеціальної техніки та вивезення будівельного сміття. Унаслідок цього державі завдано збитків на 1,5 млн грн.

Мільйони на ремонтах: поліція розкрила схему у міськраді Дніпра / Фото: Нацполіція

У другій справі той самий департамент уклав договори з трьома компаніями на утримання автошляхів та поточний ремонт об’єктів зливної каналізації у Дніпрі. У документах виконаних робіт фігуранти завищували приблизно на 20% обсяги роботи техніки та виконаних робіт.

Надалі кошти виводилися у безготівковій формі через підконтрольні компанії. За даними слідства, у результаті діяльності організованої групи збитки становили близько 2 млн грн.

Загалом до суду скеровано обвинувальні акти щодо шести осіб — двох посадовців міськради, двох директорів компаній-підрядників, бухгалтера та інженера комунального підприємства.

Їм інкримінують привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення. Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.