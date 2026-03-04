Чи справді пептиди омолоджують? Лікарі пояснили ризики нового тренду

У соцмережах швидко поширюється тренд на ін’єкції пептидів — коротких ланцюгів амінокислот, які нібито допомагають омолодити шкіру, швидше відновлювати м’язи та сприяють схудненню. Водночас більшість таких препаратів не призначені для застосування людьми, а наукових даних про їхню безпеку бракує, повідомляє BBC.

Видання наводить приклад користувачки соцмереж на ім’я Кеті, яка робить собі ін’єкції мідного пептиду GHK-Cu. Вона стверджує, що її шкіра стала рівнішою, а розтяжки після пологів майже зникли. Однак на упаковці препарату зазначено, що він призначений «лише для досліджень» і не схвалений для використання людиною.

Пептиди — це короткі ланцюги амінокислот, які є «будівельними блоками» білків, таких як колаген, еластин і кератин. Вони можуть передавати сигнали клітинам і відігравати важливу роль у роботі імунної системи, стані шкіри та гормональному балансі.

Деякі пептиди використовують у медицині вже понад століття. Наприклад, інсулін — один із перших відкритих пептидів — застосовують для лікування діабету. Однак нові препарати, які активно рекламують у соцмережах, часто перебувають у так званій «сірій зоні»: їх можна легально купувати, але вони не призначені для використання людьми.

Лікарі попереджають, що популярність ліцензованих препаратів для схуднення на основі GLP-1 знизила психологічний бар’єр перед ін’єкціями. Через це багато людей почали експериментувати з неліцензованими пептидами.

За словами професора анатомії Адама Тейлора, люди, які використовують такі препарати, фактично стають піддослідними. Дані про їхню ефективність і безпеку здебільшого отримані лише під час досліджень на тваринах.

Серед можливих побічних ефектів називають запаморочення, діарею, висипи та набряки. Дослідження деяких препаратів також показали, що частина з них може містити небезпечні бактеріальні токсини, які у великих дозах здатні викликати септичний шок.

Попри ризики, інтерес до пептидів продовжує зростати, а деякі приватні клініки вже пропонують так звану пептидну терапію під медичним наглядом. Водночас британський регулятор лікарських засобів MHRA попереджає, що продаж препаратів «для досліджень», якщо відомо, що їх використовують люди, порушує закон.

Регулятор закликає не купувати і не використовувати неліцензовані пептиди, особливо якщо їх активно рекламують у соціальних мережах.