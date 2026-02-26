У е-рецепті з’явився QR-код із цінами на ліки — Ляшко

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив про нову можливість в електронному рецепті — пацієнти зможуть бачити граничну вартість ліків і обирати оптимальний варіант. Йдеться про інструмент, що дає змогу порівнювати препарати з однаковою діючою речовиною, формою випуску та дозуванням.

Відтепер у паперовій пам’ятці до е-рецепта, яку можна отримати за запитом у лікаря, розміщено QR-код, що веде до Національного каталогу цін. За ним пацієнт може переглянути всі лікарські засоби з відповідними характеристиками, а також до трьох варіантів з найнижчою ціною.

За словами міністра, пацієнт не прив’язаний до конкретного бренду і може обрати препарат, що відповідає призначенню лікаря та його бюджету. Водночас щонайменше один із трьох найдешевших варіантів має бути в наявності в аптеці.

Щоб скористатися функцією, потрібно попросити у лікаря паперову пам’ятку до е-рецепта, відсканувати QR-код камерою смартфона та переглянути доступні препарати. На першому етапі інструмент працює для однокомпонентних рецептурних ліків у формі таблеток і капсул, які купуються за власні кошти, надалі його планують масштабувати на інші препарати.

Національний каталог цін містить граничну вартість лікарських засобів, і аптека не може продавати ліки дорожче цієї ціни. Переглянути каталог можна на сайті МОЗ.