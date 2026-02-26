Роками ґвалтував племінницю та знімав на відео: одесит постане перед судом

Одеська обласна прокуратура передала до суду справу 41-річного мешканця Одеси, якого звинувачують у систематичному сексуальному насильстві над малолітньою племінницею. За клопотанням прокурорів обвинувачений перебуває під вартою. Прокуратура наполягатиме на максимальній мірі покарання.

Злочини було розкрито у листопаді 2025 року під час оперативних заходів із протидії дитячій порнографії. У ході обшуків у чоловіка вилучили відеоматеріали, на яких він був упізнаний. Встановлено, що впродовж 2015–2019 років, залишаючись наодинці з племінницею, він неодноразово ґвалтував дівчинку та вчиняв щодо неї інші дії сексуального характеру. Крім того, зловмисник примушував дитину до участі у зйомці порнографічних відеоматеріалів.

У ході слідства було проведено допит потерпілої — нині їй 17 років — яка підтвердила всі обставини злочинів.

Прокуратура інкримінує обвинуваченому зґвалтування, примушування неповнолітньої до участі у виготовленні матеріалів із зображенням дитячої порнографії, а також зберігання таких матеріалів. Справа наразі розглядається в суді.