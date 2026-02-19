“Тобі нагадати, що ти робив зі мною все дитинство?” — суд на Харківщині дав 15 років вітчиму-ґвалтівнику

У Лозівському районі Харківської області суд виніс вирок 15 років позбавлення волі чоловікові, який роками ґвалтував свою падчерку. Злочини тривали з зими 2016 року, коли дівчинці було лише 7 років, і продовжувалися навіть після того, як мати з дітьми переїхала жити окремо.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Насильство відбувалося, коли дружина їхала в місто, а молодші сини були відсутні. Після роз’їзду сім’ї у 2024 році чоловік продовжував ґвалтувати дівчинку, коли вона приїжджала до нього в гості.

Правда вирвалася назовні лише в жовтні 2024 року під час сімейної сварки: коли вітчим напав на матір, 15-річна дівчина, захищаючи її, крикнула йому: «Тобі нагадати, що ти робив зі мною все моє дитинство?».

На суді потерпіла розповіла, що довго мовчала, бо боялася залишити матір саму з трьома дітьми. Вітчим постійно маніпулював: «Ти ж не хочеш, щоб твого тата посадили?». Після пережитого дівчина почала одягатися в чорне, стала замкнутою, говорила про себе в чоловічому роді та намагалася відкинути власну жіночність.

Обвинувачений визнав провину частково — підтвердив факти зґвалтувань, але лише з 2020 року, стверджуючи, що щиро кається.

Керівник Лозівської окружної прокуратури Сергій Колесник у дебатах наголосив:

«Єдине, в чому розходяться показання потерпілої та обвинуваченого, — це момент початку насильства. Чи мала дитина мотив обмовити того, кого сприймала як рідного батька? Свідки підтвердили: вона вважала його татом. Але ці події залишили жахливий слід у її житті».

Суд визнав докази обвинувачення обґрунтованими та засудив чоловіка за ч. 4 ст. 152 КК України (у редакції 2010 року) та ч.ч. 3, 6 ст. 152 КК України (у редакції 2019 року) до 15 років позбавлення волі.

Дані про засудженого внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за сексуальні злочини проти дітей.

Сергій Колесник прокоментував вирок:

«Потерпіла сприймала його за рідного батька. Ця справа — не лише покарання одного злочинця. Вона має дати впевненість кожній дитині, яка зараз мовчить: тебе почують. Захист дітей — обов’язок не тільки держави, а й кожного з нас. Жоден злочин не залишиться безкарним. Цей вирок — сигнал усім, хто страждає в тиші».

Досудове розслідування проводили слідчі Лозівського РВП ГУНП в Харківській області.