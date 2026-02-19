Україна ближча до результату на військовому треку переговорів, ніж на політичному – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю журналісту Пірсу Моргану заявив, що російська влада не змогла переконати навіть власну аудиторію в нібито успішних діях на фронті, оскільки реальна ситуація свідчить про значні втрати. За його словами, Росія щомісяця втрачає від 30 до 35 тисяч військових загиблими або тяжкопораненими та фактично платить життям 156 людей за окупацію одного кілометра української території.

Глава держави наголосив, що Україна також здійснює наступальні дії, унаслідок яких російські сили втрачають захоплені позиції. Він позитивно оцінив проведення тристоронньої зустрічі у Швейцарії та підкреслив повагу до партнерів із Близького Сходу та інших країн, водночас зазначивши, що пошук рішень щодо війни, яка відбувається в Європі, має відбуватися саме на європейському майданчику.

За словами Зеленського, переговорний процес поділено на військовий і політичний напрями. На військовому треку сторони просунулися ближче до результату, зокрема щодо створення місії моніторингу припинення вогню після його встановлення. Обговорення охоплює технічні деталі, можливості сторін і провідну роль Сполучених Штатів у моніторинговому механізмі.

Реклама

Реклама

Окремо тривають складні дискусії щодо участі європейських представників. Президент підкреслив важливість як американської підтримки, так і присутності європейських партнерів у майбутній системі контролю. За підсумками військового треку сторони наблизилися до підготовки проєкту документа з детальним описом механізмів моніторингу одразу після припинення вогню.