Сили оборони уразили пускову установку С-300 та пункти управління БпЛА окупантів

У ніч на 18 лютого підрозділи Сил оборони завдали ударів по районах зосередження сил і засобів росіян, а також пусковій установці ЗРК С-300ВМ.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зафіксовано удари по району зосередження підрозділу БпЛА окупантів поблизу населеного пункту Трудове на тимчасово окупованій території Запорізької області, майстерні БпЛА в районі Токмака, вузлу зв’язку біля Старомлинівки на тимчасово окупованій території Донецької області та зосередженню військової техніки окупантів у Донецьку.

Крім того, 17 лютого в районі Маріуполя на тимчасово окупованій території Донецької області було уражено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300ВМ.

Також у районах населеного пункту Сальне Курської області РФ та міста Родинське на тимчасово окупованій території Донецької області уражено пункти управління БпЛА противника.

Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.