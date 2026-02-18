        Події

        Сили оборони уразили пускову установку С-300 та пункти управління БпЛА окупантів

        Галина Шподарева
        18 Лютого 2026 20:10
        Дрон-камікадзе "Булава" / Фото: DeViRo
        У ніч на 18 лютого підрозділи Сил оборони завдали ударів по районах зосередження сил і засобів росіян, а також пусковій установці ЗРК С-300ВМ.

        Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

        Зафіксовано удари по району зосередження підрозділу БпЛА окупантів поблизу населеного пункту Трудове на тимчасово окупованій території Запорізької області, майстерні БпЛА в районі Токмака, вузлу зв’язку біля Старомлинівки на тимчасово окупованій території Донецької області та зосередженню військової техніки окупантів у Донецьку.

        Крім того, 17 лютого в районі Маріуполя на тимчасово окупованій території Донецької області було уражено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300ВМ.

        Також у районах населеного пункту Сальне Курської області РФ та міста Родинське на тимчасово окупованій території Донецької області уражено пункти управління БпЛА противника.

        Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.


