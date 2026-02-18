Сили оборони уразили пускову установку С-300 та пункти управління БпЛА окупантів

У ніч на 18 лютого підрозділи Сил оборони завдали ударів по районах зосередження сил і засобів росіян, а також пусковій установці ЗРК С-300ВМ.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Зафіксовано удари по району зосередження підрозділу БпЛА окупантів поблизу населеного пункту Трудове на тимчасово окупованій території Запорізької області, майстерні БпЛА в районі Токмака, вузлу зв’язку біля Старомлинівки на тимчасово окупованій території Донецької області та зосередженню військової техніки окупантів у Донецьку.
Крім того, 17 лютого в районі Маріуполя на тимчасово окупованій території Донецької області було уражено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300ВМ.
Також у районах населеного пункту Сальне Курської області РФ та міста Родинське на тимчасово окупованій території Донецької області уражено пункти управління БпЛА противника.
Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.